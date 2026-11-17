Viime kysymykseen vastanneista 70 prosenttia hamstraa kahvia tarjouksista. Tällä kertaa kysymme, aikovatko lukijamme hyödyntää nostalgisen joulusäkki-kampanjan paluun osallistumalla arvontaan? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa viime viikon kommentit.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Hamstraatko kahvia tarjouksista?
Kyllä 70 % | Ei 30 % (Vastauksia yhteensä 47)
Kyllä
“Halvalla kun saa.“
“Kyllä on hamstrattava kun on niin kallista ilman tarjousta. Kotona kahvia on Ikean kassillinen ja kassikin on isoin, mitä Ikeasta saa.”
“On juotu vuosia halpaa kahvia, kun ostin silloin kun kahvipaketti maksoi alle 3 euroa tarjouksessa.”
“Iliman muuta.”
“Normaalihinta niin huima, että kaikki tarjoukset on otettava.”
“Köyhän on pakko.”
“Tarjouskahvi on hinta-laatusuhteeltaan hyvä tuliainen kalliiden hintojen aikaan.”
“Tottakai.”
“Normaali tarjoukset on järkevää käyttää!”
“Kahvi on todella kallista. Ostan muutaman paketin jemmaan.”
Ei
“Muutamien eurojen takia jaksa. Ostan kun tarvii, oli tarjouksessa tai ei.”
“En hamstraa, mutta yritän muistaa tarjousten aikana ostaa sitä kahvia.”
“En halua hamstrata. Hyödynnän tarjouksia.”
“Otan sen määrän mitä on tarjouksessa per ostokerta.”
“Itse en, koska juon harvoin kahvia, mutta muu perhe kyllä.”
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