Viikon 47 kysymys: Hamstraatko kahvia tarjouksista?

Kodin älylaitteiden tietoturva oli hallinnassa 57 prosentilla viime viikon kysymykseen vastanneista. Tällä viikolla kyselemme onko kallis kahvin hinta innostanut lukijamme hamstraamaan tarjouskahveja? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa viime viikon kommentit.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Osaatko huolehtia kodin älylaitteiden tietoturvasta?
Kyllä 57 % | Ei 43 % (Vastauksia yhteensä 21)
Kyllä
“Onneksi on lähisukua joka auttaa.”
“On tullut treenattua alaa jo 37 vuoden ajan.“
Ei
“En itse. Perheessä on ammattilainen.”
“Ei ole olemassa älypuhelintakaan.”
Mikä tämä on?
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