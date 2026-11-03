Viikon 46 kysymys: Osaatko huolehtia kodin älylaitteiden tietoturvasta?

Viime viikon kysymykseen vastanneista vain 36 prosenttia lähettää kirjepostia. Tällä viikolla kysymme, onko kodin älylaitteiden tietoturva hallinnassa? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!
Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Lähetätkö kirjepostia?
Kyllä 36 % | Ei 64 % (Vastauksia yhteensä 36)
Kyllä
“Jos haluaa näyttää että välittää toisesta, kirjepostissa on tunnetta.”
“Muutamia kortteja vuodessa, jouluna ja lapsenlapsille.”
“Harvemmin kirjeitä, mutta joulu-, syntymäpäivä- ja muut kortit aina oikeina kortteina.”
“Kusti polkee ku posti kulkee.”
“Etenkin erilaisia kortteja tulee lähetettyä.”
Ei
“Postimerkitkin maksavat ihan liikaa. On helpompaa ja halvempaa hoitaa asioita ja yhteyksiä sähköisesti.”
“Liian kallista.”
“Suullinen ja sähköinen posti riittää.”
“Valitettavasti!”