Viikon 45 kysymys: Lähetätkö kirjepostia?

Viime viikon kysymykseen vastanneista 83 prosenttia toivoisi pystyvänsä vaikuttamaan enemmän kaupungin päätöksiin. Tällä viikolla kysymme, että lähetätkö kirjepostia? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Toivoisitko, että pystyisit kuntalaisena vaikuttamaan enemmän kaupungin päätöksiin?

Kyllä 83 % | Ei 17 % (Vastauksia yhteensä 48)

Kyllä

“Jotain järkeä rahojen käyttöön.“

“Eihän niihin kuntalainen nyt voi vaikuttaa mitenkään?“

“Toivoahan aina saa.“

“Taajaman eläkeläivaltuudetut eivät osaa lukea talouslukuja.“

“Häjissään tehdään nahkamunapäätöksiä.”

“Saahan sitä toivoa. Mutta jos valtuuston paikkajakoneuvottelutkin suhmuroitiin tekaistuilla teknisillä liitoilla, usko demokratiaa kohtaan ei ole vahva.“

“Ehdottomasti. Tämä edustuksellinen demokratia ei ole mieleeni.”

“Isompiin päätöksiin olisi mukava päästä vaikuttamaan, mutta en osaa sanoa tarjotaanko siihen edes keinoja? Tai jos tarjotaan niin niistä tiedottaminen on ainakin minulta mennyt ohi. “

“Kunhan vain löytyisi käytännön tavat ilman kielteistä vastakkainasettelua.“

“Kieltämättä usein tulee semmoinen olo, ettei täällä kuunnella kuntalaisia ollenkaan ja päättäjät tekevät mitä itse haluavat, samalla kaavalla vuodesta toiseen. Toisaalta eipä me kuntalaiset voida syyttää ketään muita kuin itsejämme, koska äänestämme aina noita samoja naamoja.“

“Kyllä isoimpiin ja kalleimpiin suunnitelmiin olisi hyvä kuulla kuntalaisten mielipiteitä tai järjestää vaikka äänestys.“

“Nykydemokratian tulokset, missä luottamushenkilöt ja virkamiehet keskustelevat, tekevät päätökset kuntalaisia kuuntelematta, on tässä, talous arviointimenettelyssä ja asuinkuntana CC-luokassa.“

Ei

“En, koska vallankahvassa on nyt “valiokaarti”.“

“Eiköhän tuo riitä. Pystyn kun haluan. Ja enemmistön mukaan mennään.“

“Vaaleilla valitaan päättäjät ja se riittää. Valittujen tulee perehtyä asioihin ja sen jälkeen tehdä yhdessä päätökset.“