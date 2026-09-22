Viikon 40 kysymys: Vaikuttavatko hintojen nousu tai etuuksien leikkaukset arkeesi?

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

95 prosenttia oli huolissaan sote-palvelujen saavutettavuuden heikkenemisestä. Kysytäänpä tällä kertaa, joko hintojen nousu ja etuuksien leikkaukset tuntuvat kukkarossa. Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

 

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

 

Näin viime viikolla vastattiin:

Huolestuttaako sote-palvelujen saavutettavuuden heikkeneminen?

Kyllä 95 %  |  Ei 5 %  (Vastauksia yhteensä 57)

 

Kyllä

“Näillä heikennyksillä voi olla hyvinkin vakavia seurauksia monille.”

“Huolestuttaa myös kuinka paljon alalta laitetaan työntekijöitä pois, vaikka tällä hetkelläkään ei keretä kunnolla hoitaa kaikkia potilaita.”

“Sen mitä käyttänyt, tarjottiin keskellä arkipäivää päivystysaikaa Oulaskankaalle. Omavastuu kyydille 50 euroa, jos sattuu taksin saamaan. Luulen ettei kaikilla aina riitä rahat lähteä, vaikka tarvetta olisikin.”

“Vanhusten eutanaasia on käynnissä valtakunnallisesti.”

“Paljon huolestuttaa.”

“Ei saa enää hoitoa olipa miten sairas tai kipiä hyvänsä, tai jos saa, se on kaukana.”

“Lääkärille ei saa aikaa kohtuullisessa ajassa. Ihmisiä roikotetaan epämääräisessä jonossa, eikä mitään tietoa milloin lääkärille saa ajan vai saako ollenkaan.”

“Tänään kävimme Haapajärvellä. Päivystyskäynti.”

“Päivä päivältä enemmän.”

“Kyllä priorisointi on otettu käyttöön. Jos osaa puolensa pitää ja sanan säilällä sivauttaa, voi ehkä päästä eteenkinpäin.”

“Ensihoito on ainut, mistä saa nykyään apua.”

“Pyhäjärven sosiaali -ja terveysasema on Pyhäjärven terveyskeskus nykyään.”

 

 

Ei

“Mitä hyötyä huolestumisesta on? Palvelut on jossakin muodossa ja valtakunnan politiikassa päätetään miten. En käytä energiaani huolestumiseen.”

 

 

 

Lue myös

hyvinvointialue, leikkaukset, palvelujen heikkeneminen, pohde, säästöt, saavutettavuus, sote-palvelut, yt-neuvottelu hyvinvointialue, leikkaukset, palvelujen heikkeneminen, pohde, säästöt, saavutettavuus, sote-palvelut, yt-neuvotteluPS viikonkyssari

Viikon 39 kysymys: Huolestuttaako sote-palvelujen saavutettavuuden heikkeneminen?

Viikon 39 kysymys: Huolestuttaako sote-palvelujen saavutettavuuden heikkeneminen?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 15.9.2026 14:00 0

Viimeksi kyselimme yrittäjyydestä. Tällä kertaa puheenaiheena on sote-palvelujen tasapuolinen saavutettavuus. Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

gallup, viikon kysymys, yrittäjyys, yritys gallup, viikon kysymys, yrittäjyys, yritysPS viikonkyssari

Viikon 38 kysymys: Kiinnostaako sinua yrittäjyys?

Viikon 38 kysymys: Kiinnostaako sinua yrittäjyys?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.9.2026 17:05 0

Viime viikolla kysyimme onko ilkivallan määrä lisääntynyt. Tällä viikolla tutkimme kuinka isoa osaa vastaajista kiinnostaa yrittäjyys. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

kysely, kyssäri, lukijagallup, viikon kysymys kysely, kyssäri, lukijagallup, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 36 kysymys: Haluaisitko tutkia omia sukujuuriasi DNA-testillä?

Viikon 36 kysymys: Haluaisitko tutkia omia sukujuuriasi DNA-testillä?

Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 12:24 0

Viime viikon kysymys arviointimenettelyä koskien keräsi melkein sata vastausta. Tällä viikolla lukijamme pääsevät vastaamaan sukututkimusaiheiseen kysymykseen.

gallup, kysely, lukijakysymys, mopo, mopoilu, nuoret, syrjäseutulisä, viikon kysymys gallup, kysely, lukijakysymys, mopo, mopoilu, nuoret, syrjäseutulisä, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 34 kysymys: Onko mopoilu hyvä harrastus nuorille?

Viikon 34 kysymys: Onko mopoilu hyvä harrastus nuorille?

Kirjoittanut Jaana Koski 11.8.2026 14:41 0

Tällä viikolla lukijamme pääsevät ottamaan kantaa nuorten mopoiluharrastukseen. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä ajatuksia viime viikon kysymys syrjäseutulisän palauttamisesta herätti.

kyssäri, kysymys, viikon kyssäri, viikon kysymys kyssäri, kysymys, viikon kyssäri, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 33 kysymys: Pitäisikö syrjäseutulisä palauttaa Suomessa?

Viikon 33 kysymys: Pitäisikö syrjäseutulisä palauttaa Suomessa?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 4.8.2026 14:33 0

Tällä viikolla kysymme lukijoiltamme, pitäisikö aiemmin käytössä ollut syrjäseutulisä palauttaa. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä lukijat vastasivat viime viikon kysymykseen, joka käsitteli Suomea matkailumaana.

Jätä kommentti