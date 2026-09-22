Viikon 40 kysymys: Vaikuttavatko hintojen nousu tai etuuksien leikkaukset arkeesi?

95 prosenttia oli huolissaan sote-palvelujen saavutettavuuden heikkenemisestä. Kysytäänpä tällä kertaa, joko hintojen nousu ja etuuksien leikkaukset tuntuvat kukkarossa. Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Huolestuttaako sote-palvelujen saavutettavuuden heikkeneminen?

Kyllä 95 % | Ei 5 % (Vastauksia yhteensä 57)

Kyllä

“Näillä heikennyksillä voi olla hyvinkin vakavia seurauksia monille.”

“Huolestuttaa myös kuinka paljon alalta laitetaan työntekijöitä pois, vaikka tällä hetkelläkään ei keretä kunnolla hoitaa kaikkia potilaita.”

“Sen mitä käyttänyt, tarjottiin keskellä arkipäivää päivystysaikaa Oulaskankaalle. Omavastuu kyydille 50 euroa, jos sattuu taksin saamaan. Luulen ettei kaikilla aina riitä rahat lähteä, vaikka tarvetta olisikin.”

“Vanhusten eutanaasia on käynnissä valtakunnallisesti.”

“Paljon huolestuttaa.”

“Ei saa enää hoitoa olipa miten sairas tai kipiä hyvänsä, tai jos saa, se on kaukana.”

“Lääkärille ei saa aikaa kohtuullisessa ajassa. Ihmisiä roikotetaan epämääräisessä jonossa, eikä mitään tietoa milloin lääkärille saa ajan vai saako ollenkaan.”

“Tänään kävimme Haapajärvellä. Päivystyskäynti.”

“Päivä päivältä enemmän.”

“Kyllä priorisointi on otettu käyttöön. Jos osaa puolensa pitää ja sanan säilällä sivauttaa, voi ehkä päästä eteenkinpäin.”

“Ensihoito on ainut, mistä saa nykyään apua.”

“Pyhäjärven sosiaali -ja terveysasema on Pyhäjärven terveyskeskus nykyään.”

Ei

“Mitä hyötyä huolestumisesta on? Palvelut on jossakin muodossa ja valtakunnan politiikassa päätetään miten. En käytä energiaani huolestumiseen.”