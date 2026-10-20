Viikon 44 kysymys: Toivoisitko, että pystyisit kuntalaisena vaikuttamaan enemmän kaupungin päätöksiin?

Enemmistö viime viikon kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, ettei unelmia kannata lähteä toteuttamaan luotolla ja maksella unelmaa korkojen kera. Tällä viikolla kysymme, että toivoisitko kuntalaisena pystyväsi vaikuttamaan enemmän kaupungin päätöksiin? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Kannattaako unelmia toteuttaa luotolla?

Kyllä 36 % | Ei 64 % (Vastauksia yhteensä 33)

Kyllä

“Riippuu unelmasta. Lomareissua en toteuttaisi luotolla, jotain järkevämpää kyllä.“

“Joskus on pakko, jos meinaa jotain “kivaakin” elämään saada. Onpa välillä talous niin tiukilla, että apteekista on ostettava ne pakolliset lääkkeet itselle ja lapselle luoton puolelta. Työelämässä olen ollut koko ikäni, mutta ei tällä palkalla pärjää. “

Ei

“”Työ tekijänsä palkitsee”. Riippuu varmaan unelmasta, mutta viisaampi lie säästää unelmia varten kuin maksella unelmaa korkojen kera.“

“Hirveet korot! Jos ei oo vara maksaa kerralla, niin pittää kuilottaa ilman…“

“Suu säkkiä myöten.“

“Säästä ensin ja toteuta unelmasi.“

“Pikku vinkki kaupunginjohtajalle.“