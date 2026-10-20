Viikon 44 kysymys: Toivoisitko, että pystyisit kuntalaisena vaikuttamaan enemmän kaupungin päätöksiin?

Sonja Röytiö

Enemmistö viime viikon kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, ettei unelmia kannata lähteä toteuttamaan luotolla ja maksella unelmaa korkojen kera. Tällä viikolla kysymme, että toivoisitko kuntalaisena pystyväsi vaikuttamaan enemmän kaupungin päätöksiin? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

 

 

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

 

Näin viime viikolla vastattiin:

Kannattaako unelmia toteuttaa luotolla?

Kyllä 36 %  |  Ei 64 %  (Vastauksia yhteensä 33)

 

Kyllä

“Riippuu unelmasta. Lomareissua en toteuttaisi luotolla, jotain järkevämpää kyllä.“

“Joskus on pakko, jos meinaa jotain “kivaakin” elämään saada. Onpa välillä talous niin tiukilla, että apteekista on ostettava ne pakolliset lääkkeet itselle ja lapselle luoton puolelta. Työelämässä olen ollut koko ikäni, mutta ei tällä palkalla pärjää. “

 

Ei

“”Työ tekijänsä palkitsee”. Riippuu varmaan unelmasta, mutta viisaampi lie säästää unelmia varten kuin maksella unelmaa korkojen kera.“

“Hirveet korot! Jos ei oo vara maksaa kerralla, niin pittää kuilottaa ilman…“

“Suu säkkiä myöten.“

“Säästä ensin ja toteuta unelmasi.“

“Pikku vinkki kaupunginjohtajalle.“

Lue myös

gallup, kustannusten nousu, leikkaukset, lukijagallup, lukijakysely, säästöt, viikon kysymys, vuorovaikutus, vuorovaikutus lukijoiden kanssa gallup, kustannusten nousu, leikkaukset, lukijagallup, lukijakysely, säästöt, viikon kysymys, vuorovaikutus, vuorovaikutus lukijoiden kanssaPS viikonkyssari

Viikon 40 kysymys: Vaikuttavatko hintojen nousu tai etuuksien leikkaukset arkeesi?

Viikon 40 kysymys: Vaikuttavatko hintojen nousu tai etuuksien leikkaukset arkeesi?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 22.9.2026 08:59 0

95 prosenttia oli huolissaan sote-palvelujen saavutettavuuden heikkenemisestä. Kysytäänpä tällä kertaa, joko hintojen nousu ja etuuksien leikkaukset tuntuvat kukkarossa.

gallup, viikon kysymys, yrittäjyys, yritys gallup, viikon kysymys, yrittäjyys, yritysPS viikonkyssari

Viikon 38 kysymys: Kiinnostaako sinua yrittäjyys?

Viikon 38 kysymys: Kiinnostaako sinua yrittäjyys?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.9.2026 17:05 0

Viime viikolla kysyimme onko ilkivallan määrä lisääntynyt. Tällä viikolla tutkimme kuinka isoa osaa vastaajista kiinnostaa yrittäjyys. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

kysely, kyssäri, lukijagallup, viikon kysymys kysely, kyssäri, lukijagallup, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 36 kysymys: Haluaisitko tutkia omia sukujuuriasi DNA-testillä?

Viikon 36 kysymys: Haluaisitko tutkia omia sukujuuriasi DNA-testillä?

Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 12:24 0

Viime viikon kysymys arviointimenettelyä koskien keräsi melkein sata vastausta. Tällä viikolla lukijamme pääsevät vastaamaan sukututkimusaiheiseen kysymykseen.

gallup, kysely, lukijakysymys, mopo, mopoilu, nuoret, syrjäseutulisä, viikon kysymys gallup, kysely, lukijakysymys, mopo, mopoilu, nuoret, syrjäseutulisä, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 34 kysymys: Onko mopoilu hyvä harrastus nuorille?

Viikon 34 kysymys: Onko mopoilu hyvä harrastus nuorille?

Kirjoittanut Jaana Koski 11.8.2026 14:41 0

Tällä viikolla lukijamme pääsevät ottamaan kantaa nuorten mopoiluharrastukseen. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä ajatuksia viime viikon kysymys syrjäseutulisän palauttamisesta herätti.

kyssäri, kysymys, viikon kyssäri, viikon kysymys kyssäri, kysymys, viikon kyssäri, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 33 kysymys: Pitäisikö syrjäseutulisä palauttaa Suomessa?

Viikon 33 kysymys: Pitäisikö syrjäseutulisä palauttaa Suomessa?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 4.8.2026 14:33 0

Tällä viikolla kysymme lukijoiltamme, pitäisikö aiemmin käytössä ollut syrjäseutulisä palauttaa. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä lukijat vastasivat viime viikon kysymykseen, joka käsitteli Suomea matkailumaana.

Jätä kommentti