Viikon 36 kysymys: Haluaisitko tukia omia sukujuuriasi DNA-testillä?

Viime viikon kysymys arviointimenettelyä koskien keräsi melkein sata vastausta. Tällä viikolla lukijamme pääsevät vastaamaan sukututkimusaiheiseen kysymykseen. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Tuliko Pyhäjärven joutuminen arviointimenettelyyn yllätyksenä?

Kyllä 13 % | Ei 87 % (Vastauksia yhteensä 95)

Kyllä

“Oli yllätys koska kuvittelin että kaupunki selviää omilla järjestelyillä.”

“Pikkasen lisää järkeä päätösten tekoon!”

“Pitäisikö kunnan päättäjät vaihtaa? Hyvinvointitalon rakentamisen ajoitus???”

“Tätä ei olisi voinut ihan odottaa. Eikö ensi vuonna olisi jo valoisampi taloustilanne odotettavissa? Toisaalta ei ehkä yllätyskään, nyt on niin merkittävä hyvinvointitalohanke meneillään, joka on varmasti kallis. Eikö tuota projektia olisi voinut vielä viivästyttää hiukkasen myöhäisempään, olisi ollut mahdollisesti parempi tilanne toteutukselle rahallisesti.”

Ei

“Oikein hyvä että joku ulkopuolinen perkaa tämän mätäpaiseen.”

“Yllätys olisi ollut, jos ei oltaisi jossain vaiheessa jouduttu arviointimenettelyyn. Kaivoksen merkitys kaupungillemme oli niin suuri ettei tästä kuivin jaloin selvitä.”

“Velka on veli otettaessa, mutta veljen poika maksettaessa.”

“Laitetaan koko Tikkalanmäen porukka 100% uusiksi. Ei ainuttakaan tulisi missään tapauksessa valita!”

“Velkarahalla eletty liian monta vuotta!”

“Ei yllätys, odotettavissa ollut. Selvitysten jälkeen nokka kohti parempia aikoja.”

“Sitä saa, mitä tilaa.”

“Yhteisöverotuotot ovat vähentyneet huomattavasti. Kaivos ei enää niitä tuota tarpeeksi.”

“Rahhaa mennee, eletään yli varojen.”

“Tuli jo vuotta aiemmin mitä itse laskeskelin. Kaupunginhallitus ja johtaja eivät ymmärrä tapahtunutta vieläkään.”

“Ei tullut. Perus hommia kun teollisuus pitäjistä häviää. Toivottavasti avaa uusia ovia.”

“Tämänhän kaikki jo tiesivät. Yllättyneitä puhdas nolla. Talous on niin huonossa jamassa, että huhhuh.”

“Pieni kylä, jonka hohde ja loisto on 90-luvun jälkeen surullisesti haihtunut muiden pienten kylien lailla olemattomiin isojen kaupunkien, suurten supermarkettien ja metropolien johdosta.”

“Holtittomasta rahankäytöstä esimerkkeinä uusi Asematie ja Sherwoodin Puli-Bulevardi.”

“Ei tullut, rahankäyttö Pyhäjärven edustajilla aivan holtitonta tuloihin nähden.”

“Kyllähän tuota jo osasi odottaa.”

“Valituskierre on viivästyttänyt hankkeita ja tuonut lisäkustannuksia.”

“Aikamoista rahan tuhlaamista on harrastettu ja kaivoksen loppumiseen on varauduttu ”toivotaan-toivotaan ideoilla”.”

“Tehkää valituksia lisää tänne tulevasta tuulivoimasta ja uusista yrittäjistä, jotka toisivat rahaa kaupungin kassaan. Valitusta valituksen perään kaikesta uudesta, ei tänne kukaan enää halua tulla, seuraksena konkurssi kaupungille, sitten valittajat ovat saanet sen mitä tilasivat.”

“Olihan tuo ihan arvattavissa tällä johtamistahdilla.”

“Jos ihmiset ja perheet muuttavat koko ajan pois, eikä uusia yrityksiä tule ja vanhat loppuvat. Niin ei hirmu shokkina kyllä tullut.”

“Valittajien paratiisi.”

“Leväperäisesti on asioita hoidettu.” “Mitä väliä on tuliko vai ei? Tulee jos on tullakseen.”

“Kyllä on hulvatonta menoa. Väkiluku pienenee, mutta valtuutettujen määrä ei vähene. Velkaa velan päälle nyt jo 1500 euroa per lärvi. Mitä tekevät johtajat – kuvittelevat että nyt hommat paranevat kun jouduttiin arviointimenettelyyn. Voi perhana sanon minä. Sokea Reettakin näkee mihin tämä johtaa, ei ainakaan hyvinvointitaloon.”

“Mitä Pyhäjärvellä tapahtuukaan, ei tule oikeestaan yllätyksenä…”