Viikon 38 kysymys: Kiinnostaako sinua yrittäjyys?

Viime viikolla kysyimme onko ilkivallan määrä lisääntynyt. Tällä viikolla tutkimme kuinka isoa osaa vastaajista kiinnostaa yrittäjyys. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Onko ilkivallan määrä mielestäsi lisääntynyt?

Kyllä 83 % | Ei 17 % (Vastauksia yhteensä 60)

Kyllä

“Nuoret korjaamaan vahinkonsa. Sitten töihin peittääkseen kulut. Vanhusten lumityöt ja kaupassa käynnit,ikkunan pesut. Torin siivous ja valvontatehtäjiä öisin.”

“Kaikille ei näköjään osata opettaa tapoja kotona!”

“Porukassa tyhmyys tiivistyy.”

“Vanhemmat katsokaa lastenne perään ja olkaa kiinnostuneita mitä he tekevät vapaa ajalla.”

“Pahoinvointi näkyy.”

“On, kokoajan rikotaan jotakin. Kameroita ja vartiointia lisättävä jotta saadaan tekijät korvaamaan tuhonsa.”

“Käsitys toisen tai yhteisen omaisuuden koskemattomuudesta näyttää olevan tuntematon käsite.”

“Konnat kiinni!”

“Koko kesän nämä samat tyypitkö on rikkoneet paikkoja kirkonkylältä salmeen asti?”

“Nykyajan kakaroille (ei kuitenkaan kaikilla) ei ole mitään rajoja. Hyssytelty koko elämä että kyllä meidän Pirkko-Petteri saa tehdä juuri niinkuin haluaa. Kyllä kurinpito pitää saada takaisin varsinkin koulumaailmaankin. Naurettavaa että lapsi saa päättää aivan kaiken itse. Ihme hyssyttelyä ja pullamössöjen ei voi sanoa kasvattamista kun saavat tehdä mitä haluaa.”

“Toisten pihamaalle ei saa mennä, ei varastelemaan eikä roskaamaan. Kaupungin ylläpitämät ja veronmaksajien rahoittamat kalusteen yms. ovat yhteisesti rahoitettuja ja meidän omia. Korvatkaa rikkomanne ja maksakaa sakot ihan itse. Joukossa tyhmyys tiivistyy….”

Ei

“Ainahan sitä on ollut ja ennen oli enempi.”

“Iänkaiken on ollut heitä, jotka purkavat vaikeita tunteita ja/tai kohottavat heikkoa itsetuntoaan ilkivallalla.”

“Kyllä ne pojankoltiaiset on aina olleet ilkitöissä.”

“Ilkivaltaa on aina ollut. Nykyään vain tieto leviää tehokkaammin.”

“Onneksi vahingontekojen määrä on vähentynyt, mutta aina lötyy näitä järjen jättiläisiä.”