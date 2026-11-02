Veroprosentteihin korotuksia – talouden kohentumista odotellessa

Jaana Koski

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto oli koolla tiistaina 27. lokakuuta. Käsittelyssä olivat muun muassa vastaukset arviointikertomukseen, osavuosikatsaus ja ensi vuoden veroprosentit.

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