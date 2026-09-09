Kiviniemi arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi

Jaana Koski

Pyhäjärven kaupunginhallitus teki tiistai-iltana päätöksiä arviointimenettelyn arviointiryhmän kokoonpanosta.

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.8.2026 16:51 0

Valtiovarainministeriö aloittaa arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Tavoiteaikataulu arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksille on tammikuu 2027.

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