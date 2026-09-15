Pyhäjärvi anoo 800 000 euron lisärahoitusta

Jaana Koski

Pyhäjärven kaupunki hakee kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2026.

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Kiviniemi arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi

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Kiviniemi arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi

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Kirjoittanut Jaana Koski 9.9.2026 14:41 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus teki tiistai-iltana päätöksiä arviointimenettelyn arviointiryhmän kokoonpanosta.

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Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

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Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

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Kirjoittanut Jaana Koski 5.9.2026 07:17 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, joilla toimintaa sopeutetaan valtiovarainministeriön raameihin.   Pohteen 22. kesäkuuta käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 28.

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Kriisikuntakriteeri ylittyi – Pyhäjärvi joutuu arviointimenettelyyn

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Kriisikuntakriteeri ylittyi – Pyhäjärvi joutuu arviointimenettelyyn

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.8.2026 16:51 0

Valtiovarainministeriö aloittaa arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Tavoiteaikataulu arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksille on tammikuu 2027.

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Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

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Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

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Kirjoittanut Jenna Qvick 30.6.2026 10:36 0

Kesäpyhäkkäille esiteltiin kaupungin ajankohtaisia hankkeita sekä kyläyhdistysten toimintaa. He pääsivät myös keskustelemaan askarruttavista asioista kaupungin edustajan kanssa.

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Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

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Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.6.2026 15:58 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 9. kesäkuuta. Esityslistalla oli muun muassa neljään eri tuulivoimahankkeeseen liittyvää asiaa.

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