Tarkastuslautakunta esitti huomioita ja sai 15 sivua vastauksia

Sonja Röytiö

Kaupunginhallituksen viimeviikkoisessa kokouksessa pöydälle nostettiin tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomuksen huomiot ja niihin pyydetyt vastaukset. Arviointikertomuksessa nousi esiin talouskysymysten ohessa myös kuntalaisten osallisuus ja hyvinvointi.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

hyvinvointi, ikäihmiset, kaupunginhallitus, kuolinpesä, lapset ja nuoret, liikunta, pyhäjärven kaupunki hyvinvointi, ikäihmiset, kaupunginhallitus, kuolinpesä, lapset ja nuoret, liikunta, pyhäjärven kaupunkiJalkapallo PyPo P8 SR-09

Lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille liikuntaa ja hyvinvointia kuolinpesävaroilla

Tilaajille

Lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille liikuntaa ja hyvinvointia kuolinpesävaroilla

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 25.9.2026 15:06 0

Pyhäjärven kaupunki sai Valtiokonttorilla kaksi perintöasiaa koskevaa päätöstä, joiden mukaan Valtiokonttori luovuttaa kahden pyhäjärvisen henkilön kuolinpesien omaisuuden käytettäväksi kuntalaisten liikuntaan ja hyvinvointiin.

hallinto-oikeus, hyvinvointitalo, kaupunginhallitus, selitys hallinto-oikeus, hyvinvointitalo, kaupunginhallitus, selitysHyvinvointitalonElementit_Jaana

Kaupunginhallitus toivoo hyvinvointitaloa koskevan valituksen pikaista käsittelyä

Tilaajille

Kaupunginhallitus toivoo hyvinvointitaloa koskevan valituksen pikaista käsittelyä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 15.9.2026 10:10 0

Hyvinvointitalon rakentamisluvasta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi hallinto-oikeudelle selityksen.

harkinnanvarainen, kaupunki, lisärahoitus, talous, valtionosuus harkinnanvarainen, kaupunki, lisärahoitus, talous, valtionosuusIMG_8191

Pyhäjärvi anoo 800 000 euron lisärahoitusta

Tilaajille

Pyhäjärvi anoo 800 000 euron lisärahoitusta

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 15.9.2026 00:28 0

Pyhäjärven kaupunki hakee kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2026.

arviointimenettely, arviointiryhmä, kaupungin talous, kaupunginhallitus, pyhäjärven kaupunki, talous, valtiovarainministeriö arviointimenettely, arviointiryhmä, kaupungin talous, kaupunginhallitus, pyhäjärven kaupunki, talous, valtiovarainministeriöIMG_8191

Kiviniemi arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi

Tilaajille

Kiviniemi arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 9.9.2026 14:41 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus teki tiistai-iltana päätöksiä arviointimenettelyn arviointiryhmän kokoonpanosta.

hyvinvointialue, Ilkka Luoma, irtisanomiset, järjestämissuunnitelma, lääkäri, lähipalvelut, leikkaukset, lisäsäästöt, Mari Saari-​Somero, palvelut, palvelutaso, pohde, pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue, rahoitus, säästölista, sairaala, sairaanhoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, sote, sote-järjestämissuunnitelma, talous, terveydenhoito, yhteistoimintaneuvottelu, yt-neuvottelut hyvinvointialue, Ilkka Luoma, irtisanomiset, järjestämissuunnitelma, lääkäri, lähipalvelut, leikkaukset, lisäsäästöt, Mari Saari-​Somero, palvelut, palvelutaso, pohde, pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue, rahoitus, säästölista, sairaala, sairaanhoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, sote, sote-järjestämissuunnitelma, talous, terveydenhoito, yhteistoimintaneuvottelu, yt-neuvottelutPohde_Jaana-2

Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

Tilaajille

Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 5.9.2026 07:17 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, joilla toimintaa sopeutetaan valtiovarainministeriön raameihin.   Pohteen 22. kesäkuuta käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 28.

Jätä kommentti