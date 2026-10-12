Rakentaminen siirtyy ensi vuoteen ja viivästyskorvauksista neuvotellaan

Jaana Koski

Hyvinvointitalon rakentamisen viivästyminen näkyy myös Pyhäjärven kaupungin investointien ja talouden toteutumassa. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta tiistaina. 

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