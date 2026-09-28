Valtuuston vasaran alla elinvoimajulistus ja kolme eropyyntöä

Sonja Röytiö

    Pyhäjärven kaupunginvaltuuston käsittelyssä maanantaisessa kokouksessa oli kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen valmistelema kaupungin elinvoimajulistus valtuustokaudelle 2025–2029…

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Voisiko Elinvoimalupaus olla poliittisesti neutraali?

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Voisiko Elinvoimalupaus olla poliittisesti neutraali?

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Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 11:00 0

Pyhäjärven Yrittäjät ja Pyhäjärven kaupunki ovat neuvotelleet yhteisestä Elinvoimalupauksesta viime syksystä saakka. Olen odottanut koska asiasta päästään uutisoimaan, mutta neuvottelut eivät olleetkaan läpihuutojuttu.

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Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

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Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.8.2026 08:00 0

Elinvoimajulistus avaa sitä, millaisiin arvoihin Pyhäjärven kaupungin elinkeinopolitiikka nojaa. Esimerkiksi energiakäänteen investointien edistäminen nähdään Pyhäjärvellä tärkeänä.

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Leppämäen osayleiskaava hyväksyttiin – lisäaikaa harkinnalle ei herunut

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Leppämäen osayleiskaava hyväksyttiin – lisäaikaa harkinnalle ei herunut

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.6.2026 21:30 0

Kaupunginvaltuustossa keskusteltiin pitkään Leppämäen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta, joka hyväksyttiin äänestysten jälkeen.

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Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

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Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.6.2026 15:58 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 9. kesäkuuta. Esityslistalla oli muun muassa neljään eri tuulivoimahankkeeseen liittyvää asiaa.

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Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

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Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.5.2026 00:33 0

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi torstain kokouksessaan vuoden 2025 tilinpäätöksen. Arviointikertomuksen mukana saatiin mittava paketti kehittämisehdotuksia.

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