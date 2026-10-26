Pohti jälleen vakuuttavaan kotivoittoon

Vieraskynä

Ampparit jatkavat III-divisioonassa ilman tappioita. Tällä kertaa oli paikallisvastustaja Nivala Cowboys Coltsin vuoro kokea Pohdin mankeli lauantaina Pyhäjärvellä, kun vierailijat joutuvat palaamaan taktiikkataulun äärelle 10–2 tappion myötä. Ottelua oli seuraamassa kauden ennätysyleisö, 327 silmäparia.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

ampparit, III-divisioona, jääkiekko, Kalajoen JHT Akatemia, kotiottelu, kotipeli, pekka tikanmäki, Pohdin Ampparit, Pohdin edustusjoukkue, Pohti, pohti edustus, voitto ampparit, III-divisioona, jääkiekko, Kalajoen JHT Akatemia, kotiottelu, kotipeli, pekka tikanmäki, Pohdin Ampparit, Pohdin edustusjoukkue, Pohti, pohti edustus, voittoPohti Edustus 2024 pikkuampparit SR-2

JHT Akatemian vuoro lähteä pisteittä Pyhäjärveltä

Tilaajille

JHT Akatemian vuoro lähteä pisteittä Pyhäjärveltä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 12.10.2026 14:36 0

Jääkiekon III-divisioonassa Pyhäjärven Pohti jatkoi voitokasta alkukauttaan ottaen kolmannen voittonsa yhtä moneen otteluun.

maastojuoksut, pellikka, Pohti, Pyhäjärven Pohti, tuloksia, urheilu maastojuoksut, pellikka, Pohti, Pyhäjärven Pohti, tuloksia, urheilupääkuva__pellikka-minna-montonen

Maastojuoksutuloksia

Tilaajille

Maastojuoksutuloksia

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 1.10.2026 11:03 0

Pyhäjärven Pohdin lasten ja nuorten maastojuoksut kisattiin 30. syyskuuta Pellikan kuntoradalla.

ampparit, jääkiekko, pekka tikanmäki ampparit, jääkiekko, pekka tikanmäkiAmpparit vs Laser HT Hot SR-46

Uusivanha tuttavuus YJK taipui Pohdin käsittelyssä

Tilaajille

Uusivanha tuttavuus YJK taipui Pohdin käsittelyssä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 28.9.2026 16:05 0

Ampparit kohtasivat lauantaina ylivieskalaisen jääkiekon lippulaivan YJK:n ensimmäistä kertaa sitten kauden 2011–2012, jolloin joukkueet pelasivat II-divisioonassa samassa lohkossa.

harrastus, jääkiekko, Leijona kiekkokoulu, liikunta, luistelu, Pyhäjärven Pohti harrastus, jääkiekko, Leijona kiekkokoulu, liikunta, luistelu, Pyhäjärven PohtiPohti Edustus 2024 pikkuampparit SR

Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

Tilaajille

Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 26.9.2026 07:00 0

Suomen Jääkiekkoliiton konseptilla toteutettava Pyhäjärven Pohdin maksuton Leijona-kiekkokoulu käynnistyy jälleen 4. lokakuuta.

elina hellen, eveliina lintula, hiihto, hiihto- ja suunnistusjaosto, juha kuosmanen, kimmo pennanen, lapset, leiri, liikunta, nuoret, pekka päivärinta, Pyhäjärven Pohti, suunnistus elina hellen, eveliina lintula, hiihto, hiihto- ja suunnistusjaosto, juha kuosmanen, kimmo pennanen, lapset, leiri, liikunta, nuoret, pekka päivärinta, Pyhäjärven Pohti, suunnistusPohdin leiri kuva Elina Hellen-4

Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

Tilaajille

Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 25.9.2026 10:30 0

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

Jätä kommentti