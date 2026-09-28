Uusivanha tuttavuus YJK taipui Pohdin käsittelyssä

Vieraskynä

Ampparit kohtasivat lauantaina ylivieskalaisen jääkiekon lippulaivan YJK:n ensimmäistä kertaa sitten kauden 2011–2012, jolloin joukkueet pelasivat II-divisioonassa samassa lohkossa.

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Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

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Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 26.9.2026 07:00 0

Suomen Jääkiekkoliiton konseptilla toteutettava Pyhäjärven Pohdin maksuton Leijona-kiekkokoulu käynnistyy jälleen 4. lokakuuta.

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Jääkiekon edustusjoukkue Ampparit tyylipuhtaaseen voittoon kauden avauksessaan

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Jääkiekon edustusjoukkue Ampparit tyylipuhtaaseen voittoon kauden avauksessaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.9.2026 22:25 0

Pitkä kesäkausi on odottelun aikaa jääkiekkoilijoille, kun uuden kauden alkua varrotaan kuin kuuta nousevaa.

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Kauden viimeinen kotipeli toi pisteen Pohittarille

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Kauden viimeinen kotipeli toi pisteen Pohittarille

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Kirjoittanut Vieraskynä 24.8.2026 18:56 0

Pesäpallokausi alkaa syksyn tullen kääntyä loppusuoralleen. Pohdin pesisnaisilla olikin menneenä lauantaina viimeinen esiintyminen kotikentällä kuluvalle kaudelle, kun naiset saivat vieraakseen Kokkolan Kirin.

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Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

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Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.7.2026 09:30 0

Pohdin pesisnaiset matkasivat viime viikon lauantaina Ylivieskan Kuulan vieraaksi ja nappasivat kauden kolmannen voittonsa. Kuulan joukkueessa pelaa useita sieviläisiä, joten ottelu pelattiin poikkeuksellisesti Sievin keskuskentällä.

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Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

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Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

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Kirjoittanut Vieraskynä 23.6.2026 11:32 0

Pohdin pesisnaiset taistelivat sarjapisteistä Kimmojen vieraana viime viikon tiistaina. Ensimmäisen jakson upean nousun jälkeen naiset hävisivät ottelun lopulta tiukan supervuoroparin jälkeen 2–1 (9–10, 8–3, 3–2).

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