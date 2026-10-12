JHT Akatemian vuoro lähteä pisteittä Pyhäjärveltä

Vieraskynä

Jääkiekon III-divisioonassa Pyhäjärven Pohti jatkoi voitokasta alkukauttaan ottaen kolmannen voittonsa yhtä moneen otteluun. Kalajoen JHT Akatemia on edelleen ilman sarjapisteitä lauantaisen Pyhäjärven vierailun jälkeen, jossa Ampparit vei kolme pistettä tuloksella 7–2 (1–1, 2–0, 4–1).

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