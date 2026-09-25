Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

Jenna Qvick

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

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