Maastojuoksutuloksia

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Pyhäjärven Pohdin lasten ja nuorten maastojuoksut kisattiin 30. syyskuuta Pellikan kuntoradalla.

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