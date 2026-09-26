Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

Sonja Röytiö

Suomen Jääkiekkoliiton konseptilla toteutettava Pyhäjärven Pohdin maksuton Leijona-kiekkokoulu käynnistyy jälleen 4. lokakuuta.

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