Vuosien työ toi Helmi Mannisen Superpesiksen rinkiin

Jenna Qvick

Helmi Manninen, 19, on valittu Jokilaakson PesäKuulan Superpesis-joukkueeseen. Tulevalla kaudella hän toimii joukkueen kakkoslukkarina sekä pelaa myös Porin Pesäkarhujen Ykköspesis-joukkueessa.

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 1.10.2026 11:03 0

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Kirjoittanut Jenna Qvick 25.9.2026 10:30 0

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

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Syksyn ensimmäiset maastojuoksut juostiin Pellikassa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.9.2026 14:13 0

Pyhäjärven Pohdin järjestämät lasten maastojuoksut juostiin Pellikan kuntoradalla keskiviikkona 23. syyskuuta 30 lapsen voimin.

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Don Poro opasti graffititaiteen saloihin Ruotasella

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Don Poro opasti graffititaiteen saloihin Ruotasella

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.9.2026 18:23 0

Mäkikylän Monitoimitalon eli entisen Ruotasen koulun seinään maalattu muraali sai seurakseen lasten ja nuorten tekemää graffititaidetta Tornitien toiselle puolelle.

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Ruokaa ja puhtia lasten ja nuorten päivään – miksi energiansaanti on arjen perusta

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Kirjoittanut Vieraskynä 8.9.2026 12:11 0

Hyvä arki ja vireys eivät synny sattumalta, vaan siitä, että lapset ja nuoret saavat riittävästi energiaa oikeaan aikaan.

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