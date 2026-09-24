Syksyn ensimmäiset maastojuoksut juostiin Pellikassa

Sonja Röytiö

Pyhäjärven Pohdin järjestämät lasten maastojuoksut juostiin Pellikan kuntoradalla keskiviikkona 23. syyskuuta 30 lapsen voimin.

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