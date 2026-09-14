Don Poro opasti graffititaiteen saloihin Ruotasella

Jaana Koski

Mäkikylän Monitoimitalon eli entisen Ruotasen koulun seinään maalattu muraali sai seurakseen lasten ja nuorten tekemää graffititaidetta Tornitien toiselle puolelle…

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Eläimet kotieläinpäivän keskipisteenä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 24.8.2026 19:31 0

Väkeä riitti sunnuntaina Hantan tallilla pidetyssä kotieläinpäivässä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa ja täysin lahjoitusvaroin. Erityisesti ratsastaminen ja poniajelu kiinnostivat lapsia.

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Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

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Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.8.2026 08:15 0

Pyhäjärvelläkin mopoja viritellään ja keulitaan. Poliisia ei kannata ajaa pakoon kiinnijäämisen pelossa, koska paetessa riskit kasvavat ja sanktiot kovenevat.

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