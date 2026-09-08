Ruokaa ja puhtia lasten ja nuorten päivään – miksi energiansaanti on arjen perusta

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Eläimet kotieläinpäivän keskipisteenä

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Eläimet kotieläinpäivän keskipisteenä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 24.8.2026 19:31 0

Väkeä riitti sunnuntaina Hantan tallilla pidetyssä kotieläinpäivässä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa ja täysin lahjoitusvaroin. Erityisesti ratsastaminen ja poniajelu kiinnostivat lapsia.

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Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

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Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.8.2026 08:15 0

Pyhäjärvelläkin mopoja viritellään ja keulitaan. Poliisia ei kannata ajaa pakoon kiinnijäämisen pelossa, koska paetessa riskit kasvavat ja sanktiot kovenevat.

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Maailma odottaa – Elle ja Matilda lähtevät vaihtovuodelle

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Maailma odottaa – Elle ja Matilda lähtevät vaihtovuodelle

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Kirjoittanut Jenna Qvick 6.8.2026 07:00 0

Pyhäjärven lukiota käyvät Elle Heikkinen ja Matilda Liikanen suuntaavat syksyllä vaihtovuodelle. Ellen kohteena on Italia ja Matildan Sveitsi. Kysyimme heiltä vaihtovuoden odotuksista, valmisteluista ja tulevista haasteista.

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Yönuokkari tutustutti tulevia seiskaluokkalaisia

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Yönuokkari tutustutti tulevia seiskaluokkalaisia

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Kirjoittanut Jenna Qvick 3.7.2026 08:00 0

Nuokkarilla vietetty yö tarjosi tuleville seiskaluokkalaisille tekemistä läpi yön ja mahdollisuuden tutustua uusiin kavereihin. 

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Toimintapäivistä kesäiloa lapsille

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Toimintapäivistä kesäiloa lapsille

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Kirjoittanut Jenna Qvick 25.6.2026 07:00 0

Perinteisten lasten kesäleirien sijaan toimintapäivät tarjosivat ohjelmaa kaikenikäisille, esikoululaisista yläasteelle siirtyviin nuoriin asti.

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