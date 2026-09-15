Kaupunginhallitus toivoo hyvinvointitaloa koskevan valituksen pikaista käsittelyä

Jaana Koski

Hyvinvointitalon rakentamisluvasta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi hallinto-oikeudelle selityksen.

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