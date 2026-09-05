Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

Jaana Koski

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, joilla toimintaa sopeutetaan valtiovarainministeriön raameihin…

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Hinkuyskää on liikkeellä

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Hinkuyskää on liikkeellä

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Kirjoittanut Jaana Koski 4.9.2026 11:50 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiedottaa, että hinkuyskää on viime aikoina esiintynyt yksittäisinä tapauksina ja pieninä rajoittuneina epidemioina Oulussa ja eteläisellä alueella.

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SENS solmi kumppanuuden pumppuvoimalan jatkokehittämiseksi

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SENS solmi kumppanuuden pumppuvoimalan jatkokehittämiseksi

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Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 20:47 0

Pyhäsalmen kaivoksen yhteyteen suunnitellun pumppuvoimalaitoksen kehittäminen jatkuu. Projektiyhtiön omistava ruotsalainen SENS tiedotti maanantaina löytäneensä yhteistyökumppanin hankkeen jatkokehittämiseen.

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Kriisikuntakriteeri ylittyi – Pyhäjärvi joutuu arviointimenettelyyn

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Kriisikuntakriteeri ylittyi – Pyhäjärvi joutuu arviointimenettelyyn

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.8.2026 16:51 0

Valtiovarainministeriö aloittaa arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Tavoiteaikataulu arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksille on tammikuu 2027.

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Hoidon jatkuvuutta kehitetään omalääkärimallilla

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Hoidon jatkuvuutta kehitetään omalääkärimallilla

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.7.2026 05:54 0

Pohde sai 3,24 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Omalääkärimallia viedään eteenpäin myös Pyhäjärvellä.

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Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

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Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

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Kirjoittanut Jenna Qvick 30.6.2026 10:36 0

Kesäpyhäkkäille esiteltiin kaupungin ajankohtaisia hankkeita sekä kyläyhdistysten toimintaa. He pääsivät myös keskustelemaan askarruttavista asioista kaupungin edustajan kanssa.

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