Lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille liikuntaa ja hyvinvointia kuolinpesävaroilla

Sonja Röytiö

Pyhäjärven kaupunki sai Valtiokonttorilla kaksi perintöasiaa koskevaa päätöstä, joiden mukaan Valtiokonttori luovuttaa kahden pyhäjärvisen henkilön kuolinpesien omaisuuden käytettäväksi kuntalaisten liikuntaan ja hyvinvointiin.

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