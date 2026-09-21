Jääkiekon edustusjoukkue Ampparit tyylipuhtaaseen voittoon kauden avauksessaan

Vieraskynä

Pitkä kesäkausi on odottelun aikaa jääkiekkoilijoille, kun uuden kauden alkua varrotaan kuin kuuta nousevaa.

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Seitsemän mitalia piirihuipentumasta

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Seitsemän mitalia piirihuipentumasta

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 27.7.2026 20:07 0

Keski-Pohjanmaan Yleisurheilun 9–15-vuotiaiden piirihuipentuma järjestettiin Kokkolassa viime viikonloppuna. Pyhäjärven Pohdilla oli kisoissa seitsemän edustajaa ja mitalisijoja saavutettiin yhdeksän.

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Pesismiehet jäivät pisteittä Katajan käsittelyssä

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Pesismiehet jäivät pisteittä Katajan käsittelyssä

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.7.2026 19:45 0

Sunnuntaina nähtiin pitkästä aikaa Pyhäjärven pesäpallokentällä miesten kotiottelu maakuntasarjassa.

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Pohdin viikkokisojen tuloksia

Pohdin viikkokisojen tuloksia

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 2.7.2026 15:15 0

Kesäkuun viimeisen päivän ikäreissä hypättiin pituutta ja korkeutta sekä juostiin kilpaa. 

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Ikäreissä 84 kisaajaa

Ikäreissä 84 kisaajaa

Kirjoittanut Jaana Koski 27.6.2026 08:40 0

Ikäreiden osallistujamäärä kasvoi tiistaina 23. kesäkuuta 84 yleisurheilijaan. Lajeina oli tällä kertaa juoksun lisäksi pallonheittoa, turbokeihästä ja keihäänheittoa.

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Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

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Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

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Kirjoittanut Vieraskynä 23.6.2026 11:32 0

Pohdin pesisnaiset taistelivat sarjapisteistä Kimmojen vieraana viime viikon tiistaina. Ensimmäisen jakson upean nousun jälkeen naiset hävisivät ottelun lopulta tiukan supervuoroparin jälkeen 2–1 (9–10, 8–3, 3–2).

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