Iloa ja kannustusta – Pyhäjärvi kakkoseksi  

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Keskiviikkona 23. syyskuuta Kärsämäen Frosteruksen koululla järjestettiin erityisryhmien sählyturnaus, johon myös Toimintakeskus Pyhähiiden joukkue otti osaa. 

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Kirjoittanut Jenna Qvick 25.9.2026 10:30 0

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

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Syksyn ensimmäiset maastojuoksut juostiin Pellikassa

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Syksyn ensimmäiset maastojuoksut juostiin Pellikassa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.9.2026 14:13 0

Pyhäjärven Pohdin järjestämät lasten maastojuoksut juostiin Pellikan kuntoradalla keskiviikkona 23. syyskuuta 30 lapsen voimin.

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 12:12 0

Honkavuorella järjestetään lauantaina 5. syyskuuta hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti. Tapahtuma on osa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja naisten ammatillisen koulutuksen tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa.

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Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

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Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

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Kirjoittanut Jenna Qvick 13.7.2026 10:20 0

Kihupäiville saatiin uusi liikuntatapahtuma, kun ensimmäinen tossulätkäturnaus pelattiin jäähallilla.

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Hippo-kisoissa juostiin kilpaa

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Hippo-kisoissa juostiin kilpaa

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 11.7.2026 06:00 0

Perinteiset Hippo-kisat kisailtiin jälleen Pyhäjärven Urheilukentällä tiistaina 7. heinäkuuta. Kilpaa juoksi kymmeniä lapsia aina kolmevuotiaiden sarjasta 15-vuotiaiden sarjaan.

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