Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

Jaana Koski

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 9. kesäkuuta. Esityslistalla oli muun muassa neljään eri tuulivoimahankkeeseen liittyvää asiaa.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

datakeskius, kaavoitus, nähtävilläolo, Uusi-Olkkola datakeskius, kaavoitus, nähtävilläolo, Uusi-OlkkolaServeri ja piuhoja.

Suuren mittakaavan datakeskuksen kaava nähtävillä

Tilaajille

Suuren mittakaavan datakeskuksen kaava nähtävillä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 21.5.2026 14:44 0

Pyhäjärven Uusi-Olkkolan alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen rakentamisen. Kaavaluonnos on nähtävillä 5. kesäkuuta saakka.

aloite, asematie, esisopimus, kaavoitus, lettuadressi, matias meskanen, moskuankangas, osayleiskaava, PP-Bulevardi, telemasto, tonttikauppa, tuulivoima, valtuusto, valtuustoaloite aloite, asematie, esisopimus, kaavoitus, lettuadressi, matias meskanen, moskuankangas, osayleiskaava, PP-Bulevardi, telemasto, tonttikauppa, tuulivoima, valtuusto, valtuustoaloiteTontti uuden Asematien osan varrella.

Tonttikauppaa ja tuulivoimakaavaa puitiin valtuustossa

Tilaajille

Tonttikauppaa ja tuulivoimakaavaa puitiin valtuustossa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 5.5.2026 11:07 0

Valtuustossa hyväksyttiin esisopimus tonttikaupasta Asematien uuden osan ja PP-Bulevardin välillä, äänestettiin Moskuankankaan tuulivoiman osayleiskaavasta ja tehtiin aloite lettujen palauttamisesta kouluruokailun hernekeittopäivien ruokalistalle.

kaavoitus, kaupunginvaltuusto, Lauluräme, roskaposti, sähköposti, tuulivoima kaavoitus, kaupunginvaltuusto, Lauluräme, roskaposti, sähköposti, tuulivoimaKaupungintalo

Jumittunut sähköposti puhutti valtuustossa

Tilaajille

Jumittunut sähköposti puhutti valtuustossa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 30.3.2026 20:41 0

Laulurämeen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan määräajassa jätetty muistutus saatiin teknisten ongelmien vuoksi valmisteluun vasta päivää ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

ennallistaminen, kaavoitus, lakiesitys, Lauluräme, lausunto, maanvuokrasopimus, maatuulivoima, maisemointi, osayleiskaava, purkaminen, purkuvakuus, tuulivoima, tuulivoimala ennallistaminen, kaavoitus, lakiesitys, Lauluräme, lausunto, maanvuokrasopimus, maatuulivoima, maisemointi, osayleiskaava, purkaminen, purkuvakuus, tuulivoima, tuulivoimalaTuulivoima_Jaana

Tuulivoima-asioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille

Tuulivoima-asioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 14.3.2026 07:00 0

Kaupunginhallitus antoi lausunnon esitykseen laista käytöstä poistetun maatuulivoimalan purkamisesta ja purkuvakuudesta. Laulurämeen tuulivoimapuiston osayleiskaava on etenemässä valtuuston käsittelyyn. 

asuntoyhtiö, hallinto-oikeus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, päätöksenteko, rahoitusjärjestely, rillankivi, valitus asuntoyhtiö, hallinto-oikeus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, päätöksenteko, rahoitusjärjestely, rillankivi, valitusTorkkolantie_Jaana

Hallinto-oikeudelle lausunto: Rahoitusjärjestelyn toimeenpanon lykkääminen on taloudellinen riski

Tilaajille

Hallinto-oikeudelle lausunto: Rahoitusjärjestelyn toimeenpanon lykkääminen on taloudellinen riski

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 19.2.2026 18:27 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus antoi hallinto-oikeudelle lausunnon valitukseen, joka tehtiin Kiinteistö Oy Rillankiven rahoitusjärjestelyjä koskevista valtuuston päätöksistä.

Jätä kommentti