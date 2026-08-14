Kriisikuntakriteeri ylittyi – Pyhäjärvi joutuu arviointimenettelyyn

Jaana Koski

Valtiovarainministeriö tiedotti perjantaina aloittavansa arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

Jukka tikanmäki, kesäasukastapaaminen, kesämökki, keskustelu, perinnepiha, pyhäjärven kaupunki, talous Jukka tikanmäki, kesäasukastapaaminen, kesämökki, keskustelu, perinnepiha, pyhäjärven kaupunki, talousKesäasukast JQ-5

Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

Tilaajille

Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 30.6.2026 10:36 0

Kesäpyhäkkäille esiteltiin kaupungin ajankohtaisia hankkeita sekä kyläyhdistysten toimintaa. He pääsivät myös keskustelemaan askarruttavista asioista kaupungin edustajan kanssa.

kaavoitus, kaupunginhallitus, päätöksenteko, talous, tontti, tuulivoima kaavoitus, kaupunginhallitus, päätöksenteko, talous, tontti, tuulivoimaTuulivoima_JuhaJämsä

Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille

Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 15.6.2026 15:58 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 9. kesäkuuta. Esityslistalla oli muun muassa neljään eri tuulivoimahankkeeseen liittyvää asiaa.

alijäämä, arviointikertomus, kaupunginvaltuusto, pyhäjärven kaupunki, tarkastuslautakunta, tase, tili- ja vastuuvapaus, tilinpäätös, tilintarkastus, tulos alijäämä, arviointikertomus, kaupunginvaltuusto, pyhäjärven kaupunki, tarkastuslautakunta, tase, tili- ja vastuuvapaus, tilinpäätös, tilintarkastus, tulosKaupunki

Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

Tilaajille

Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 30.5.2026 00:33 0

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi torstain kokouksessaan vuoden 2025 tilinpäätöksen. Arviointikertomuksen mukana saatiin mittava paketti kehittämisehdotuksia.

äänestys, aloite, kotihoidontuen kuntalisä, osavuosikatsaus, päätöksenteko, ponsi, pyhäjärven kaupunki, pyhänet, PyhäNet Oy, talous, valtuusto äänestys, aloite, kotihoidontuen kuntalisä, osavuosikatsaus, päätöksenteko, ponsi, pyhäjärven kaupunki, pyhänet, PyhäNet Oy, talous, valtuustoNäyttökuva 2025-10-27 kello 19.16.29

PyhäNetin osakkeiden ostosta ja kotihoidontuen kuntalisästä äänestettiin

Tilaajille

PyhäNetin osakkeiden ostosta ja kotihoidontuen kuntalisästä äänestettiin

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 28.10.2025 13:03 0

Valtuuston maanantai-illan kokouksessa tehtiin kotihoidontuen kuntalisäpäätökseen ponsi ja jätettiin eriäviä mielipiteitä PyhäNetin osakkeiden ostoa koskien.

Hanna-Leena Mattila, kansalaisaloite, Krista Kiuru, Markku Siponen, Oulaskangas, sm, Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysvaliokunta, STM, valtiovarainministeriö, Ville Merinen, yöpäivystys Hanna-Leena Mattila, kansalaisaloite, Krista Kiuru, Markku Siponen, Oulaskangas, sm, Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysvaliokunta, STM, valtiovarainministeriö, Ville Merinen, yöpäivystysOulaskangas2_Jaana

Oulaskankaan tilanteelle ymmärrystä – Krista Kiuru totesi säästöarvion olevan pahasti pielessä

Tilaajille

Oulaskankaan tilanteelle ymmärrystä – Krista Kiuru totesi säästöarvion olevan pahasti pielessä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 12.9.2025 08:00 0

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti kuulemisen Oulaskankaan ympärivuorokautista päivystystä puolustavasta kansalaisaloitteesta.

Jätä kommentti