Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

Jenna Qvick

Kesäpyhäkkäille esiteltiin kaupungin ajankohtaisia hankkeita sekä kyläyhdistysten toimintaa. He pääsivät myös keskustelemaan askarruttavista asioista kaupungin edustajan kanssa.

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Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

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Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 15.6.2026 15:58 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 9. kesäkuuta. Esityslistalla oli muun muassa neljään eri tuulivoimahankkeeseen liittyvää asiaa.

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Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

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Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.5.2026 00:33 0

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi torstain kokouksessaan vuoden 2025 tilinpäätöksen. Arviointikertomuksen mukana saatiin mittava paketti kehittämisehdotuksia.

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Roskajahti tulee taas – kampanjan yhteyteen toritapahtuma

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Roskajahti tulee taas – kampanjan yhteyteen toritapahtuma

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 8.4.2026 07:38 0

Vestian Roskajahti-kampanja haastaa omistajakunnat kilpailemaan siivoamisessa. Pyhäjärvi on myös kisassa mukana. 

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Siltaremontti käynnistyy huhtikuussa – kesän ajan liikenne ohjataan keskustan kautta

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Siltaremontti käynnistyy huhtikuussa – kesän ajan liikenne ohjataan keskustan kautta

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.3.2026 10:15 0

Tikkalansalmen ylittävän sillan uusiminen tulee kestämään syksyyn saakka. Vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle, joka kulkee Ollintien ja uuden Asematien kautta.

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Monella saralla ansioitunutta Tikanmäkeä juhlittiin

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Monella saralla ansioitunutta Tikanmäkeä juhlittiin

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Kirjoittanut Jaana Koski 17.3.2026 09:00 0

Tasavallan presidentti myönsi viime vuonna hammaslääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti Jukka Tikanmäelle lääkintöneuvoksen arvonimen. Neuvosjuhlaa vietettiin perjantaina seurakuntakeskuksessa.

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