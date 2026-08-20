Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

Jaana Koski

Elinvoimajulistus avaa sitä, millaisiin arvoihin Pyhäjärven kaupungin elinkeinopolitiikka nojaa. Esimerkiksi energiakäänteen investointien edistäminen nähdään Pyhäjärvellä tärkeänä.

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