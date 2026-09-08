Pyhäjärven Yrittäjät ry:n 80-vuotisjuhlagaalassa palkittiin yrittäjiä

Jaana Koski

Pyhäjärven Yrittäjät ry juhli 80 vuoden ikää Pyhäsalmen Suurlavalla lauantaina juhlagaalan merkeissä…

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Voisiko Elinvoimalupaus olla poliittisesti neutraali?

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Voisiko Elinvoimalupaus olla poliittisesti neutraali?

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Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 11:00 0

Pyhäjärven Yrittäjät ja Pyhäjärven kaupunki ovat neuvotelleet yhteisestä Elinvoimalupauksesta viime syksystä saakka. Olen odottanut koska asiasta päästään uutisoimaan, mutta neuvottelut eivät olleetkaan läpihuutojuttu.

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Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

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Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.8.2026 08:00 0

Elinvoimajulistus avaa sitä, millaisiin arvoihin Pyhäjärven kaupungin elinkeinopolitiikka nojaa. Esimerkiksi energiakäänteen investointien edistäminen nähdään Pyhäjärvellä tärkeänä.

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Salmen koulun 9E pronssisijalle Metsä360-nuorisokilpailussa

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Salmen koulun 9E pronssisijalle Metsä360-nuorisokilpailussa

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.11.2025 15:31 0

Pyhäjärven 9E-luokka menestyi Metsä360-nuorisokilpailussa videollaan Kallisarvoinen metsämme.

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Avustuksia kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön 37 000 euron edestä

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Avustuksia kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön 37 000 euron edestä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 15.5.2025 07:00 0

Pyhäjärven kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontui kaupungintalolle keskiviikkona päättämään muun muassa avustuksien antamisesta eri toimijoille kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön sekä kohtaamispaikkatoiminnan saralla.

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Pyhäjärvi-seminaarilla vuoropuhelua ja uutta intoa

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Pyhäjärvi-seminaarilla vuoropuhelua ja uutta intoa

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Kirjoittanut Jaana Koski 25.2.2025 10:00 0

Pyhäjärven kaupungin elinkeinopalvelujen saralla puhaltavat muutoksen tuulet ja Pyhäjärven yrittäjät ry valittiin vuoden 2024 paikallisyhdistykseksi. Pyhäjärvi-seminaarissa pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin – Pyhäjärven elinvoimaisuuden tiimoilta.

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