Voisiko Elinvoimalupaus olla poliittisesti neutraali?

Jaana Koski

Pyhäjärven Yrittäjät ja Pyhäjärven kaupunki ovat neuvotelleet yhteisestä Elinvoimalupauksesta viime syksystä saakka…

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Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

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Kaupungin elinvoimajulistus etenee valtuuston käsittelyyn

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.8.2026 08:00 0

Elinvoimajulistus avaa sitä, millaisiin arvoihin Pyhäjärven kaupungin elinkeinopolitiikka nojaa. Esimerkiksi energiakäänteen investointien edistäminen nähdään Pyhäjärvellä tärkeänä.

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Hiidenkylän heinäpellolta hallintonotaariksi, yrittäjäksi ja paikallispolitiikkaan

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Hiidenkylän heinäpellolta hallintonotaariksi, yrittäjäksi ja paikallispolitiikkaan

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.3.2026 12:00 0

Jo pikkutyttönä Raija Leppäharju kuunteli korvat höröllä ovenraosta, kun kylänväki tuli kuulemaan isän tuomia uutisia kunnallispolitiikasta, eikä se tiedonjano ole kyltynyt tähänkään päivään mennessä.

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Pyhäjärven kaupungilla yli 120 000 euron laskut rästissä Nihakille

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Pyhäjärven kaupungilla yli 120 000 euron laskut rästissä Nihakille

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Kirjoittanut Jaana Koski 22.8.2025 18:14 1

Nihak ry:n seutuhallituksen kokouksessa tiistaina 19. elokuuta käsiteltiin Pyhäjärven kaupungin maksamattomia laskuja. Laskuja on rästissä 120 828,42 euron verran.

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City Tuike avautui yrittäjille

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City Tuike avautui yrittäjille

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 19.8.2025 07:07 0

City Tuikkeen avajaiset pidettiin tiistaina 12. elokuuta. Pyhäjärven Kehityksen Regis Rouge-Oikarinen toivoo, että yrittäjät löytävät tilan kokouksilleen ja tilaisuuksilleen.

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Pyhäjärvi-seminaarilla vuoropuhelua ja uutta intoa

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Pyhäjärvi-seminaarilla vuoropuhelua ja uutta intoa

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Kirjoittanut Jaana Koski 25.2.2025 10:00 0

Pyhäjärven kaupungin elinkeinopalvelujen saralla puhaltavat muutoksen tuulet ja Pyhäjärven yrittäjät ry valittiin vuoden 2024 paikallisyhdistykseksi. Pyhäjärvi-seminaarissa pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin – Pyhäjärven elinvoimaisuuden tiimoilta.

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