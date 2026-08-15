Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

Jaana Koski

Pyhäjärvelläkin mopoja viritellään ja keulitaan. Poliisia ei kannata ajaa pakoon kiinnijäämisen pelossa, koska paetessa riskit kasvavat ja sanktiot kovenevat.

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Maailma odottaa – Elle ja Matilda lähtevät vaihtovuodelle

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Maailma odottaa – Elle ja Matilda lähtevät vaihtovuodelle

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Kirjoittanut Jenna Qvick 6.8.2026 07:00 0

Pyhäjärven lukiota käyvät Elle Heikkinen ja Matilda Liikanen suuntaavat syksyllä vaihtovuodelle. Ellen kohteena on Italia ja Matildan Sveitsi. Kysyimme heiltä vaihtovuoden odotuksista, valmisteluista ja tulevista haasteista.

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Moottoripyöräilijä törmäsi hirveen Nelostiellä

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Moottoripyöräilijä törmäsi hirveen Nelostiellä

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.7.2026 17:26 0

Nelostien liikenne oli perjantaina iltapäivällä hetkellisesti poikki liikenneonnettomuuden vuoksi.

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Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

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Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.7.2026 16:16 0

Vuonna 2025 viranomaisten tietoon tuli Pyhäjärvellä noin viidenneksen vähemmän rikoksia ja rikkomuksia kuin vuonna 2024. Merkittävä muutos näkyy huumausainerikosten määrässä.

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Maraton nuorten hyväksi – Janne Jääskelä rahoittaa tempauksellaan musiikkistipendejä

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Maraton nuorten hyväksi – Janne Jääskelä rahoittaa tempauksellaan musiikkistipendejä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 20.7.2026 07:00 0

Musiikinopettaja Janne Jääskelän tempaus ”Maraton musiikkistipendeiksi” kerää stipendirahoja Pyhäjärven peruskoulun ja lukion musiikkiharrastajille. Jääskelä suoritti maratonin kihuviikolla, mutta hyväntekeväisyyskeräys on vielä auki syyskuun 11.

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.7.2026 11:00 0

Lukijamme oli kuullut huhuja Pyhäjärven Kirkonkylällä liikkuvista murtovarkaista. Toimitus selvitti onko poliisilla asiasta tietoa.

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