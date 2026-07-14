Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

Jaana Koski

Lukijamme oli kuullut huhuja Pyhäjärven Kirkonkylällä liikkuvista murtovarkaista. Toimitus selvitti onko poliisilla asiasta tietoa.

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