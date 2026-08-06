Maailma odottaa – Elle ja Matilda lähtevät vaihtovuodelle

Jenna Qvick

Pyhäjärven lukiota käyvät Elle Heikkinen ja Matilda Liikanen suuntaavat syksyllä vaihtovuodelle. Ellen kohteena on Italia ja Matildan Sveitsi. Kysyimme heiltä vaihtovuoden odotuksista, valmisteluista ja tulevista haasteista.

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