Maraton nuorten hyväksi – Janne Jääskelä rahoittaa tempauksellaan musiikkistipendejä

Joonas Kärkkäinen

Musiikinopettaja Janne Jääskelän tempaus ”Maraton musiikkistipendeiksi” kerää stipendirahoja Pyhäjärven peruskoulun ja lukion musiikkiharrastajille…

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Kirjoittanut Vieraskynä 12.7.2026 08:00 0

Seurakunnan kesään kuuluvat perinteisesti rippikoulut ja erityisesti leiririppikoulut. Yksi tärkeistä osioista on nuorten konfirmaatiolaulun valinta.

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Lyömätön Kädenlyönti tekee paluun valkokankaalle 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 23.6.2026 12:00 0

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Tangokuninkuus tähtäimessä – Mika eteni semifinaaleihin

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 18.5.2026 10:44 0

Pyhäjärvislähtöinen Mika Heinonen eteni Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailun livekarsinnoista tuomariston äänillä kohti semifinaaleja. Semifinaalit järjestetään lauantaina 23.

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Tummanpuhuva, mutta värejä pulppuava – Miikka Lehtoaho sävelsi Pyhän Ristin passion seurakunnalle  

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Tummanpuhuva, mutta värejä pulppuava – Miikka Lehtoaho sävelsi Pyhän Ristin passion seurakunnalle  

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.3.2026 11:00 0

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Agonizer lopettaa – Halo III viimeinen julkaisu

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