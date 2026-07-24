Moottoripyöräilijä törmäsi hirveen Nelostiellä

Jaana Koski

Nelostien liikenne oli perjantaina iltapäivällä hetkellisesti poikki liikenneonnettomuuden vuoksi.

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Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

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Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.7.2026 16:16 0

Vuonna 2025 viranomaisten tietoon tuli Pyhäjärvellä noin viidenneksen vähemmän rikoksia ja rikkomuksia kuin vuonna 2024. Merkittävä muutos näkyy huumausainerikosten määrässä.

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.7.2026 11:00 0

Lukijamme oli kuullut huhuja Pyhäjärven Kirkonkylällä liikkuvista murtovarkaista. Toimitus selvitti onko poliisilla asiasta tietoa.

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Leveä kuljetus katkaisi pylvään Tikkalansalmentiellä

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Leveä kuljetus katkaisi pylvään Tikkalansalmentiellä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 9.6.2026 16:16 0

Pyhäjärven keskusta ruuhkautui tiistai-iltapäivänä Tikkalansalmen ylittävän sillan kohdalla sattuneen onnettomuuden myötä. Tie oli suljettu liikenteeltä hetken.

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Aikainen kevät ja nälkä ajavat karhut kaivelemaan kotitalousjätteitä 

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Aikainen kevät ja nälkä ajavat karhut kaivelemaan kotitalousjätteitä 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 12.5.2026 08:26 0

Pyhäjärvellä on tehty tänä keväänä poikkeuksellisen paljon karhuhavaintoja asutuksen läheltä sekä pihoista. Talviunilta ylös kömpineet karhut etsivät nälkäänsä helpotusta roska-astioista. 

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Kun palvelut ovat kaukana, kylillä varaudutaan: Kuusenmäellä on nyt sydäniskuri

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Kun palvelut ovat kaukana, kylillä varaudutaan: Kuusenmäellä on nyt sydäniskuri

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Kirjoittanut Jaana Koski 21.11.2025 22:25 0

Jos sydän pysähtyy, aika on kriittinen tekijä. Avun saaminen nopeutuu, jos sydäniskuri eli defibrillaattori on omalla kylällä. Kuusenmäen seurojentalolle hankittiin laite, joka on kaikkien saatavilla ympäri vuorokauden.

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