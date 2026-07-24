Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

Jaana Koski

– Vaikka kunnassa on vähän asukkaita, niin isoilla teillä on paljon liikennettä…

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.7.2026 11:00 0

Lukijamme oli kuullut huhuja Pyhäjärven Kirkonkylällä liikkuvista murtovarkaista. Toimitus selvitti onko poliisilla asiasta tietoa.

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Aikainen kevät ja nälkä ajavat karhut kaivelemaan kotitalousjätteitä 

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Aikainen kevät ja nälkä ajavat karhut kaivelemaan kotitalousjätteitä 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 12.5.2026 08:26 0

Pyhäjärvellä on tehty tänä keväänä poikkeuksellisen paljon karhuhavaintoja asutuksen läheltä sekä pihoista. Talviunilta ylös kömpineet karhut etsivät nälkäänsä helpotusta roska-astioista. 

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Pyhäjärven apteekkiin murtauduttiin – tekijä otettiin paikan päällä kiinni

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Pyhäjärven apteekkiin murtauduttiin – tekijä otettiin paikan päällä kiinni

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 27.1.2026 09:25 0

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Pyhäjärven apteekkiin murtauduttiin. Poliisi tavoitti piiloutuneen murtautujan paikan päältä.

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Useamman raskaan ajoneuvon onnettomuus Nelostiellä

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Useamman raskaan ajoneuvon onnettomuus Nelostiellä

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Kirjoittanut Jaana Koski 11.11.2025 23:55 0

Tieliikenneonnettomuus katkaisi liikenteen Nelostiellä Kärsämäen ja Pyhäjärven välillä tiistai-iltana. 

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Toholammin maastosta löytyneen vainajan tapauksen tutkinta päättynyt – poliisi ei epäile asiassa rikosta

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Toholammin maastosta löytyneen vainajan tapauksen tutkinta päättynyt – poliisi ei epäile asiassa rikosta

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 13.3.2025 16:32 0

Poliisi tiedotti tänään 13. maaliskuuta saaneensa valmiiksi Toholammin maastosta lokakuussa 2024 löytyneen vainajan tapaukseen liittyvän tutkinnan.

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