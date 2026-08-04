Viikon 33 kysymys: Pitäisikö syrjäseutulisä palauttaa Suomessa?

Tällä viikolla kysymme lukijoiltamme, pitäisikö aiemmin käytössä ollut syrjäseutulisä palauttaa. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä lukijat vastasivat viime viikon kysymykseen, joka käsitteli Suomea matkailumaana.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!
Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Uskotko Suomen kiinnostavuuden matkailumaana kasvavan?
Kyllä 82 % | Ei 18 % (Vastauksia yhteensä 39)
Kyllä
“Hellepakolaiset”
“Meidän säät on nyt kesällä sopivat.”
“Suomi ei voi huvipuisto olla, mutta puhdas luonto ja metsät ovat itsessään nähtävyys. Osaisimmepa itse arvostaa niitä.”
“Hyvinvointitaloa voi pitää jo matkailukohteena.”
“Ilmastoturistit on kasvava trendi.”
“Lähimatkailu on nykypäivää. Ei sitä enää jaksa kovin kauaksi lähteä.”
“Ainakin meidän viileä kesä on myyntivaltti!”
“Kyllä. Meillä on sopivan viileää kesälläkin ja Pyhäjärvikin on tosi kaunis paikka.”
“Suomessa on puhdas ja monipuolinen luonto, järvet. Ihmiset eivät kaipaa aina etelän lämpöön.”
“Suomessa sataa.”
“Kyllä tänne alkaa kohta virtaamaan Euroopasta turisteja, jotka pakenevat kuumia ilmoja tänne kohtalaisen viileään Pohjolaan.”
Ei
“Vauhdilla rakentuva teollinen infra blokkaa luontorauhaa, joka olisi ainut vetovoimainen valtti!”