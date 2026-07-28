Viikon 32 kysymys: Uskotko Suomen kiinnostavuuden matkailumaana kasvavan?

Voisiko Suomi kasvattaa suosiotaan matkailumaana? Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä lukijat vastasivat viime viikon kesäfestareita koskevaan kysymykseen.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Käytkö kesäisin festareilla?
Kyllä 28 % | Ei 72 % (Vastauksia yhteensä 43)
Kyllä
“Kesä ilman festareita ei ole kesä.Kesäfestareilla ympäri Suomea olen käynyt 70-luvulta lähtien.”
“Silloin tällöin sopivalla hollilla olevissa.”
“Kyllä. Työtehtävien kautta.”
Ei
“Vanhemmiten kesäteatterit kiinnostaa enemmän!”
“Miksi?”
“Siinä taas rahaa palaa joutavaan.”
“Ei ole rahaa käydä ees kaupassa”
“Mutta hengellisissä tapahtumissa olisi mukava päästä käymään”
“En enää, lippujen hinnat lähteneet lapasesta. Mieluummin teen täsmäiskun konsertiin missä esiintyy lempiartisteja”
“Kihuilla vaan”
“En oo käyny enkä käy”