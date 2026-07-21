Viikon 31 kysymys: Käytkö kesäisin festareilla?

Kesä on festareiden aikaa. Käytkö sinä kesäfestivaaleilla? Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä lukijat vastasivat viime viikon Helena-patsasta koskevaan kysymykseen.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
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Näin viime viikolla vastattiin:
Haittaako Helena-patsaan alastomuus?
Kyllä 14 % | Ei 86 % (Vastauksia yhteensä 90)
Kyllä
“Mielestämme Helenan patsas antaa virheellisen kuvan hiihtäjästä, ei kai kukaan hiihdä talvella alasti ilman vaatteita. “
“Ei oo vielä nakuhiihtoo.“
“Eihän talvellakaan hiihdetä alasti.“
“No eihän se ole ihan todenmukainen “hiihtoasu” ole, mutta sinänsä ihan sama minulle.”
“Milloin on hiihdetty talvella alasti? “
“Mauttomuuden huippu!“
“Esitin Kaukolle ennen olympialaisia, että laitetaan kisojen edustusasu Helenan päälle kisojen ajaksi. Oishan se ollut hienon näkönen valaistuna.“
Ei
“Pitäiskö laittaa Pohdin retroverkkarit tai jotain.“
“Alastoman naisen keho on kaunis.“
“Mitä haittaa siitä on? Kaunis nainen!“
“Jos jotain häiritsee, voi katsoa muualle.”
“Alaston vartalo on kauniimpi kuin kulahtanut hiihtopuku. “
“Alaston Helena hieno.“
“Jos itse malli on hyväksynyt “kuvansa” alastomuuden. Ihmisen elämä alkaa alastomana. “
“Tarviiko kaikesta pahottaa mieltään? “
“Eipä tuota ole tullut edes ajateltua, että se on alasti.“
“Alastomuus on luonnollinen asia.“
“Perinteinen patsas!“
“Mitäpä tuolla on väliä. Alastomia patsaita on maailma täynnä.“
“Ei todellakaan haittaa. Ihme puritanismia.“
“Ei haittaa, koska siihen on tottunut.“
“Se on just hienoa, kun se on paljas.“
“Hassultahan patsas näyttäisi hiihtopuku ja pipo päässä! Nakuilu kunniaan!“
“Miksi haittaisi? Sehän on vain patsas. Ulkomailla hennoo löytyä myös muutama alaston patsas.“
“Helena on patsaansa ansainnut kovalla työllä ja menestymisellä. Upeaa, että meillä on useampi patsas kylän pinnassa. Jokaisella on paikkansa.“
“Miksi haittaisi. Ei muillakaan eläimillä ole vaatteita.”