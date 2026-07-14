Viikon 30 kysymys: Haittaako Helena-patsaan alastomuus?

Sonja Röytiö

Helena-patsaan alastomuus herätti paljon keskustelua 20 vuotta sitten, vieläkö aihe herättää tunteita? Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla mitä lukijat vastasivat viime viikon perinnetaitoja koskevaan kysymykseen.

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