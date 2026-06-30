Viikon 28 kysymys: Kuuluuko kesäteatterissa käyminen kesäperinteisiisi?

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Tällä viikolla kysymme kuuluuko kesäteatterissa käyminen kesäperinteisiisi? Viime viikolla lukijat kertoivat, ovatko kotimaiset marjat hintansa väärti. Lue kommentit ja vastaa viikon kysymykseen!

 

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

 

 

Kuinka viime viikolla vastattiin:

Ovatko kotimaiset marjat hintansa väärti?

Näin vastasitte:  Kyllä 78 %  |  Ei 22 %  (Vastauksia yhteensä 68)

 

Kyllä

“Kyllä hinta kirpasee, mutta kun ovat niin maukkaita ja paikkakuntalaisia!”

“Ehdottomasti. Laadusta kuuluu maksaa. Ja eipähän tarvitse kuumentaa ennen käyttöä.”

“Mielellään maksaa oman paikkakunnan makeista mansikoista ja vadelmista.”

“Puhdasta, terveyttä edistävää ruokaa.”

“Ja vielä ehdottomasti Pyhäjärvellä kasvatetut marjat.”

“Voip olla että aikmoinen työaika tehrä ennekö palkkasa saa. On väärtti.”

“V*tun kallista.”

“Ovat varmasti, mutta kaikki hinnat kun nousee, niin kaikilla ei niihin ole varaa.”

“On kun itse poimii!”

“Parhaita vitamiinejä mitä voi olla. Ne kuuluu meille luonnonantimina.”

“Rasiat vois vaan olla isompia.”

“Kyllä jos on vara ostaa. Hyvin monella ei ole.”

 

Ei

“Luonnonmarjat halvempia.”

“Jotku on, jotku ei. Jos mauton mansikkalajike maksaa euron per mansikka, niin jää ostamatta. Mansikka pitäs maistua mansikalle kuitenki.”

“Samanlaisia kitkeriä niin kuin hollantilaisetkin.”

“Kotimaisten marjojen eettisyys on vähintäänkin kyseenalaista sillä niin moni alan toimija on paljastunut lähes orjuuttajiksi. Poimin itse marjani.”

“Kalliita ja mauttomia. Ulkonäkö on komea, mutta maku kitkerä ei makea.”

 

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