Pohdin viikkokisojen tuloksia 14.7.

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Viime viikon ikäreissä kilpailtiin juoksussa, pallonheitossa, kuulantyönnössä sekä pituus- ja korkeushypyssä…

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Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

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Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.7.2026 11:34 0

Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjajoukkueet niin miehissä kuin naisissa pelasivat menneellä viikolla yhdet sarjaottelut. Miehet kävivät keskiviikkona Kannuksen Uran vieraana ja naiset kohtasivat kotikentällä Kinnulan Kimmot.

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Pohdin viikkokisojen tuloksia

Pohdin viikkokisojen tuloksia

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 2.7.2026 15:15 0

Kesäkuun viimeisen päivän ikäreissä hypättiin pituutta ja korkeutta sekä juostiin kilpaa. 

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Ikäreissä 84 kisaajaa

Ikäreissä 84 kisaajaa

Kirjoittanut Jaana Koski 27.6.2026 08:40 0

Ikäreiden osallistujamäärä kasvoi tiistaina 23. kesäkuuta 84 yleisurheilijaan. Lajeina oli tällä kertaa juoksun lisäksi pallonheittoa, turbokeihästä ja keihäänheittoa.

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Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

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Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

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Kirjoittanut Vieraskynä 23.6.2026 11:32 0

Pohdin pesisnaiset taistelivat sarjapisteistä Kimmojen vieraana viime viikon tiistaina. Ensimmäisen jakson upean nousun jälkeen naiset hävisivät ottelun lopulta tiukan supervuoroparin jälkeen 2–1 (9–10, 8–3, 3–2).

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 08:07 0

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

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