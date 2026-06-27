Ikäreissä 84 kisaajaa

Jaana Koski

Ikäreiden osallistujamäärä kasvoi tiistaina 23. kesäkuuta 84 yleisurheilijaan. Lajeina oli tällä kertaa juoksun lisäksi pallonheittoa, turbokeihästä ja keihäänheittoa.

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