Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

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