Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjajoukkueet niin miehissä kuin naisissa pelasivat menneellä viikolla yhdet sarjaottelut…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

ikärit, Pohti, Pyhäjärven Pohti, viikkokisa ikärit, Pohti, Pyhäjärven Pohti, viikkokisaUrheilukenttä1-TK

Pohdin viikkokisojen tuloksia

Pohdin viikkokisojen tuloksia

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 2.7.2026 15:15 0

Kesäkuun viimeisen päivän ikäreissä hypättiin pituutta ja korkeutta sekä juostiin kilpaa. 

henna karsikas, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pohti, Pyhäjärven Pohti, Sanna Takalahti, tiina heittokangas henna karsikas, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pohti, Pyhäjärven Pohti, Sanna Takalahti, tiina heittokangasPohittaret pesäpallo 2026 SR-23

Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

Tilaajille

Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 23.6.2026 11:32 0

Pohdin pesisnaiset taistelivat sarjapisteistä Kimmojen vieraana viime viikon tiistaina. Ensimmäisen jakson upean nousun jälkeen naiset hävisivät ottelun lopulta tiukan supervuoroparin jälkeen 2–1 (9–10, 8–3, 3–2).

ikärit, lapset, Pyhäjärven Pohti, urheilu, viikkokisat, yleisurheilu ikärit, lapset, Pyhäjärven Pohti, urheilu, viikkokisat, yleisurheiluUrheilukenttä3-TK

Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

Tilaajille

Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 08:07 0

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

iltarastut, Pyhäjärven Pohti, suunnistus iltarastut, Pyhäjärven Pohti, suunnistusjametlene-reskp-E2QYEhkypJE-unsplash

Hiidenhovin iltarastien tuloksia

Tilaajille

Hiidenhovin iltarastien tuloksia

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 07:15 0

Pyhäjärven Pohdin iltarasteille Hiidenhovissa osallistui yli 60 suunnistajaa.

naisten pesäpallo, pattijoen urheilijat, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pyhäjärven Pohti, urheilu naisten pesäpallo, pattijoen urheilijat, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pyhäjärven Pohti, urheiluPohittaret pesäpallo 2026 SR-14

Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

Tilaajille

Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 16.6.2026 10:08 0

Pohdin naiset jatkoivat kauttaan maakuntasarjassa viime viikon keskiviikkona Pattijoen Urheilijoiden vieraana. PattU vei ottelun numeroin 2-0 (7-3, 11-7).

Jätä kommentti